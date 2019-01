BRUNO TUYBENS, ERIC DE VRIENDT "Open Vld heeft zichzelf buitenspel gezet" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Frank Eeckhout

04 januari 2019

12u11 0 Zwalm In Zwalm verdelen CD&V+ en voorZwalm de sjerp. De eerste drie jaar van de legislatuur wordt Eric De Vriendt burgemeester, de laatste drie jaar komt Bruno Tuybens hem aflossen en verlaat De Vriendt het politieke toneel. voorZwalm, CD&V+ en N-VA pleegden als het ware een coup door Open Vld buitenspel te zetten. Met zijn 272 stemmen gaat Eric De Vriendt ook de geschiedenis in als burgemeester met het minste aantal voorkeurstemmen.

Na de verkiezingen ging iedereen ervan uit dat Open Vld opnieuw aan zet was. Toch werden de liberalen buitenspel gezet. Jullie hadden dus een voorakkoord gesloten? Want de telefoontjes van Open Vld naar jullie bleven onbeantwoord.

Bruno: Open Vld rekende zich vooral rijk en zette meteen de polonaise in nog voor er een akkoord was. Hun lijsttrekker werd meteen opgevoerd als de nieuwe burgemeester. Zo hebben de liberalen zichzelf vooral buitenspel gezet. Zes jaar geleden waren voorZwalm en N-VA de winnaars en toch kwam er een coalitie van verliezers. In oktober gingen wij met voorZwalm nogmaals vooruit en zien we Open Vld procentueel opnieuw achteruit gaan. Mogen wij dan, als vertegenwoordigers van 60 procent van de kiezers, geen coalitie sluiten? Daarvoor was geen voorakkoord gesloten. En ikzelf heb ook geen enkel telefoontje van Open Vld onbeantwoord gelaten.

Eric: Open Vld heeft zichzelf inderdaad buitenspel gezet. Om 19 uur op de avond van de verkiezingen zaten de voorzitter van CD&V en ikzelf samen op een geheime locatie. Wij hadden met Open Vld de afspraak om eerst met elkaar te praten. Tot 23 uur zijn er drie nietszeggende contacten geweest met hen. Pas nadat we vier uur aan het lijntje zijn gehouden, hebben we contact opgenomen met N-VA. De rest is geschiedenis.

Hoe hebben de inwoners gereageerd toen bekendraakte dat iemand met slechts 272 stemmen de sjerp kreeg?

Bruno: De kiezers begrijpen dat we met de drie coalitiepartners een afspraak moeten sluiten, waarin iedereen zich kan terugvinden. Maar een bestuurscollege is meer dan alleen een burgemeester, dat zal ook bij mij als burgemeester zo zijn. Het belangrijkste lijkt me in ieder geval de nieuwe bestuursstijl en vooral het gezamenlijk programma de komende zes jaar. Want de zes voorbije jaren is er nauwelijks of geen sociaal beleid gevoerd, is er niet gewerkt aan verkeersveiligheid en milieubeleid en zijn de middenstanders en de meeste adviesraden aan hun lot overgelaten.

Eric: 55% van de kiezers hebben gestemd voor de lijsten die aan zet zijn. 60% van de kiezers hebben niet gekozen voor de kandidaat-burgemeester van Open Vld.

VoorZwalm, CD&V+ en N-VA hebben 10 van de 19 zetels. Dat is heel krap. Hoe gaan jullie de rit uitdoen? Een eerdere coalitie met CD&V liep al eens slecht af.

Bruno: Sinds ik politiek actief ben, heb ik nooit anders meegemaakt dan een meerderheid van 10 op 19, dus er is niets nieuws onder de zon. Essentieel is dat gemaakte afspraken en beslissingen nageleefd worden.

Eric: Bij Samba, in de periode die zes jaar geleden is geëindigd, hebben de drie partijen (Socialisten, CD&V en N-VA) de rit uitgedaan. Er is toen enkel beslist om apart naar de kiezer te gaan. CD&V+ heeft zich tijdens de Samba-periode en de voorbije periode met Open Vld steeds constructief opgesteld en de eventuele verschillen in visie nooit op de spits gedreven. Door die krappe meerderheid zijn we verplicht om goed te luisteren naar wat leeft binnen de coalitiepartners en bij de oppositie. Dat is een rijkdom en een opdracht.

Welke klemtonen willen jullie beiden leggen?

Bruno: Er is door alle Zuid-Oostvlaamse steden en gemeenten een behoorlijk ambitieus klimaatplan uitgetekend, dat effect zal hebben op milieuzorg, op woonbeleid, op mobiliteit en andere investeringen. Er is veel werk op gebied van sociaal beleid en de verkeersveiligheid. Ik hoop ook redelijk snel een gedragen oplossing voor de openbare verlichting 's nachts. Verder willen we vooral ook de juiste oplossingen voor ons erfgoed. Onze inwoners zullen daar bij betrokken worden.

Eric: Wij willen binnen een gezond financieel kader zorg dragen voor het gemeentelijk patrimonium en voor de mensen. Wij willen een gemeentehuis waar de mensen terechtkunnen met hun vragen. Zorg voor het milieu en het klimaat en verkeersveiligheid. We hechten belang aan een andere stijl van dialoog in de gemeenteraad, wanneer de oppositie hiervoor openstaat. We zijn voorstander om ook de inwoners bij de besluitvorming te betrekken.

Hoe moet Zwalm er binnen zes jaar uitzien?

Bruno: De fietsinfrastructuur moet verhoogd en veiliger, de wandelaars en fietsers moeten structureel beschermd worden tegen gemotoriseerde snelheidsduivels. En onze gemeente moet weer leven.

Eric: We hopen dat de troeven van Zwalm nog beter in de verf zullen gezet zijn en de mensen zich hier goed voelen.

(FEL)