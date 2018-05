Brandweer rukt uit voor nachtelijke sparrenbrand 18 mei 2018

03u04 0

Een team van de brandweerpost moest gisterennacht uitrukken voor een brand in een tuin aan Moldergem in Sint-Denijs-Boekel. Een rij sparren had er vuur gevat. De brandweer kon beletten dat het vuur oversloeg naar de woning van de buren, die vlak bij de planten staat. Het is onduidelijk hoe de sparren midden in de nacht plots zijn gaan branden. De politie onderzoekt te zaak. (DCRB)