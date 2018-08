Bouw lokalen Scouts en Chiro start volgende maand 09 augustus 2018

Zwalm De gezamenlijke nieuwbouwplannen van de Zwalmse Scouts en Chiro worden stilaan realiteit. Zo zal op 8 september de symbolische eerste steen worden gelegd.

Het cliché wil dat de Chiro en Scouts niet samen door één deur kunnen, maar in Zwalm lukt dat wel. Binnenkort zelfs letterlijk, want volgende maand starten ze met de bouw van een nieuw, gezamenlijk jeugdlokaal. De verenigingen zitten nu in de voormalige schooltjes van Munkzwalm en Nederzwalm gevestigd en hebben dringend nood aan een veiliger gebouw in een kindvriendelijkere omgeving. Het nieuwe gebouw komt op een stuk gemeentelijke grond aan de Sportlaan in Munkzwalm, rechts van de pas aangelegde recreatiesite. De totale geraamde kost voor het zetten en inrichten van het gebouw bedraagt 460.000 euro. Dit omvat enkel de kost van de bouw. De grond zelf krijgt men in erfpacht van de gemeente voor vijftig jaar. Ook bijna de helft van de nodige centen krijgen ze van de gemeente via subsidies en een renteloze lening. "Zelf hebben we intussen al heel wat bij elkaar gespaard", luidt het. "We hadden nog 40.000 euro tekort, maar via giften en sponsoring zamelden we de voorbije maanden al 36.429 euro in. We zijn dus nog op zoek naar 3.570 euro." De bouw zelf start op 8 september met een officiële eerstesteenlegging. Wie een duit in het zakje wil doen, kan terecht op de website www.chiroscoutszwalm.be. (TVR)