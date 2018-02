Boete voor oversteken spoorweg 24 februari 2018

J.V uit Zwalm stond gisteren terecht in de politierechtbank nadat hij in de Zuidlaan over de spoorwegovergang reed terwijl het alarmsignaal al afging en de rode lichten knipperden. "Levensgevaarlijk", merkte politierechter Cindy Stevenaert op. "Hij had perfect kunnen stoppen, maar gaf nog wat extra plankgas." Ze legde man een boete van 320 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)