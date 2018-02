Boete voor 86-jarige die verkeerseiland ramt 10 februari 2018

02u57 0

De 86-jarige A. D. stond gisteren terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij op 30 augustus vorig jaar een verkeerseiland ramde in de Gaverstraat in Beerlegem. Daar stonden toen in het kader van een proefproject verschillende verkeerseilandjes opgesteld om de snelheid er aan banden te leggen. Een verkeersbord werd meters ver meegesleurd, maar de man reed uiteindelijk toch gewoon door. "Zijn gsm was plat en het dichtstbijzijnde café was ook toe", vertelde zijn advocaat. "Uiteindelijk is hij dan maar naar huis gereden om van daaruit de politie te bellen. Nog voor hij kon bellen, stonden er al agenten aan zijn deur." De politierechter legde de man een geldboete van 360 euro op. (TVR)