Boete en rijverbod voor oversteken spoorweg 29 maart 2018

N.D.B. (49) uit Zwalm moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze aan het station in Zingem de spoorweg overstak op het moment dat de rode lichten al knipperden. "De slagbomen waren nog niet naar beneden en ik ben gewoon de massa gevolgd", vertelde de dame. "Levensgevaarlijk", merkte de politierechter op. "Er wordt genoeg gewaarschuwd over de gevaren van dergelijk gedrag, maar toch blijft men het doen", hekelde hij. De dame werd veroordeeld tot een geldboete van 320 euro en 10 dagen rijverbod. (TVR)