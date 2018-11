Bloesem nodigt kleuters uit voor kennismaking Frank Eeckhout

15 november 2018

14u24 0 Zwalm Vrije Basisschool Hundelgem ‘Bloesem’ nodigt ouders met peuters en kleuters op vrijdag 30 november van 15.30 tot 18 uur uit om kennis te maken met de school.

“We maken tijd vrij voor een babbel en beantwoorden alle vragen. Ondertussen mag jullie zoontje of dochtertje op ontdekking in het klasje en kennismaken met onze school", laat Christa De Sutter weten.

Ouders die langskomen geven de school best een seintje via info@basisschoolhundelgem.be of op de nummers 055/49.87.08 of 0498/75.32.95.