Bestuurder belandt met glaasje te veel op in maisveld: twee maanden rijbewijs kwijt Lieke D'hondt

22 maart 2019

12u53 0 Zwalm Een 59-jarige bestuurder uit Zwalm die met zijn wagen in een maisveld was beland, moet zijn rijbewijs twee maanden inleveren. De man had te veel gedronken en verloor in een bocht de controle over het stuur.

“Ik was niet van plan om op die zondagmiddag nog met de auto te rijden, maar mijn 92-jarige moeder had me plots nodig”, legde de bestuurder uit. “Ik was me er niet van bewust dat ik veel te veel gedronken had. Eigenlijk denk ik dat ik gewoon een klapband had.” De politierechter was het daar niet mee eens. “De 2,58 promille alcohol in uw bloed zal er ook wel iets mee te maken gehad hebben. Dat is echt gevaarlijk.” Ze legde de man een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van twee maanden op.