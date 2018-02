Beschonken bestuurder ramt geparkeerde auto's 17 februari 2018

De politierechtbank in Oudenaarde veroordeelde P.V.W uit Zwalm tot een boete van 1.400 euro en vijf weken rijverbod nadat hij in augustus vorig jaar enkele geparkeerde voertuigen aanreed in de Zuidlaan in Munkzwalm. Hij bleek rond te rijden met 1,8 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n tien pintjes. Toch argumenteerde zijn advocaat dat niet de alcohol aan de basis lag van het ongeval, maar wel het feit dat hij sinds kort met een wagen met een automatische versnellingsbak reed. De rechter hechtte daar echter weinig geloof aan en wees op het feit dat de man eerder al nog is veroordeeld voor sturen onder invloed van alcohol. (TVR)