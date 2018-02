Beschonken bestuurder (20) ramt geparkeerd voertuig 09 februari 2018

De 20-jarige J.M. uit Zwalm kreeg van de politierechter een boete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod opgelegd, nadat hij met 1,26 promille alcohol in het bloed een geparkeerd voertuig aanreed. "Mijn passagier wilde mij een sigaret aanbieden. Toen ik die wilde aannemen, ben ik de controle over het stuur verloren", schetste de man de omstandigheden. De procureur merkte op dat roken en rijden geen goede combinatie is. "En alcohol en rijden zijn nog minder ideaal", voegde de politierechter er nog aan toe. De brokkenpiloot zal naast de geldboete en het rijverbod ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Dit omdat hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte. (TVR)