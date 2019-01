Belaging en bedreigingen omdat collega gevoelens niet beantwoordt: beklaagde riskeert 1 jaar cel LDO

28 januari 2019

14u03 0 Zwalm Onbeantwoorde gevoelens op het werk hebben er voor gezorgd dat L.B. (40) uit Zwalm in de correctionele rechtbank is beland. De man belaagde bij een bedrijf in Zottegem een vrouwelijke collega met e-mails en hij bedreigde twee van zijn oversten die de vrouw ter hulp schoten.

Nadat de beklaagde al verschillende e-mails had gestuurd naar het slachtoffer, lichtte zij haar algemeen directeur en de operations manager in. Zij probeerden de beklaagde duidelijk te maken dat hij moest stoppen het slachtoffer te belagen, maar dat had een averechts effect. De man begon nu ook zijn oversten te belagen en bedreigde hen in de e-mails met de dood.

De beklaagde verloor door de feiten zijn job, maar bleef zijn slachtoffers lastigvallen. “Hij kwam tot drie maal toe ongevraagd op de bedrijfsterreinen om de slachtoffers uit te dagen. Bij één van die bezoeken sloeg hij een raam stuk”, vertelde de advocate van de burgerlijke partijen.

Wapen

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat de beklaagde te ver is gegaan. “De rust van de slachtoffers is door de vele e-mails verstoord. De bedreigingen die hij uitte waren bovendien ernstig, zeker als je weet dat we achteraf een vuurwapen hebben gevonden in het huis van de beklaagde.”

De procureur vorderde een celstraf van één jaar, maar wil dat gekoppeld zien aan voorwaarden zodat de beklaagde een intensieve begeleiding kan krijgen.

Zelf vond de beklaagde niet dat hij te ver is gegaan. “De mails die ik naar mijn collega stuurde zijn niet bij haar terecht gekomen, want ze had haar e-mailadres al veranderd. Het is dus niet zo dat ik haar belaagd heb.” Hij bedreigde zijn oversten naar eigen zeggen uit onvrede over zijn ontslag. “Dat is op een degoutante manier gebeurd en daarom heb ik die mails verstuurd.”

De rechtbank oordeelt op 25 februari.