Beginnerscursus jogging 28 maart 2018

Joggingclub Run for Fun Zwalm begint vanavond om 19.30 uur met zijn vijftiende beginnerscursus voor joggers. Dit doet de vereniging samen met KVLV Munkzwalm. Deelnemers verzamelen in de Canteclaerhoeve in de Rekegemstraat in Munkzwalm. Het doel is om na tien weken probleemloos 5 kilometer te kunnen lopen. Elke deelnemer is verzekerd. Deelnemen is gratis. Meer info: www.runforfunzwalm.be. (TVR)