Baudouin Ghys krijgt titel van ereschepen 19 mei 2018

Baudouin Ghys (CD&V) heeft in Zwalm de titel van 'ereschepen' gekregen. Na een carrière van 24 jaar in de gemeenteraad, waarvan 6 jaar als schepen, nam hij op 1 januari 2013 afscheid van de politiek. Ghys mocht van burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) een bos bloemen en een mand met streekbieren in ontvangst nemen tijdens de gemeenteraad. Felicitaties kwamen er ook van Louis Ide (N-VA) en Bruno Tuybens (voorZwalm). (TVR)