Babyreus Domi zoekt ooms en tantes 18 juni 2018

Naar aanleiding van de 15de wijkfeesten in de Zwalmlaan zet babyreus Domi op zaterdag 7 juli zijn eerste stapjes. Domi is de zoon van de reuzen Munkie en Mahilde, die hun nakomeling vanaf 10 uur zullen voorstellen, geruggensteund door feestelijke, muzikale begeleiding van de Zwalmfanfare. De bestuursleden van het 'Buurtcomité 2004' laten weten dat ze op zoek zijn naar ooms en tantes die op 7 juli mee willen opstappen. Wie interesse heeft om de vreugdevolle gebeurtenis mee te maken, kan voor meer praktische informatie contact opnemen met Guido De Temmerman op het nummer 0478/40.76.16 of via mail op gdt@zwalm.be. (TVR)