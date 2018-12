Auto brandt uit op parking van logo-praktijk aan Zuidlaan in Munkzwalm Ronny De Coster

20u48 0 Zwalm Aan de Zuidlaan in Zwalm heeft de brandweer de straat in de rijrichting Brakel afgesloten voor het verkeer om een autobrand te blussen.

Een VW Golf, die geparkeerd stond aan de logopediepraktijk De Leerladder, had er door een onbekende oorzaak vuur gevat. De auto is eigendom van een vrouw die in De Leerladder werkt.

“Ik was in het gebouw, toen iemand kwam melden, dat er rookontwikkeling was aan de voorkant van mij auto. Het bleek dat het motorcompartiment in brand stond. Hoe het vuur is ontstaan, weten we nog niet. Mijn auto stond hier al urenlang geparkeerd. Het is dus wel vreemd dat die plots in brand is gevlogen”, aldus de eigenares. Haar wagen is door de brand total loss.