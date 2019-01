Assita Kanko komt naar nieuwjaarsreceptie N-VA Zwalm Frank Eeckhout

29 januari 2019

13u23 0 Zwalm Assita Kanko komt op vrijdag 1 februari naar de nieuwjaarsreceptie van N-VA Zwalm in de Poezenelle in Dikkele. Omdat de receptie in de sperperiode valt, zijn enkel leden uitgenodigd.

De 38-jarige vrouwenrechtenactiviste, schrijfster en ex-MR-politica Assita Kanko zette recent de stap naar de N-VA. Ze werd geboren in Burkina Fasa, waar ze op 5-jarige leeftijd genitaal werd verminkt. Ze groeide uit tot een activiste en studentenleidster. In 2001 kwam ze naar Nederland voor een stage, in 2004 bracht de liefde haar naar België.

De receptie start om 20 uur.