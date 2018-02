Apotheker geeft lezing 16 februari 2018

02u49 0 Zwalm Samana Zwalm nodigt zondag om 14 uur apotheker Jan De Poorter uit voor de lezing 'een pilletje meer of minder'.

De Poorter, zelf apotheker, neemt zijn toehoorders mee in een verhaal van simpele geheugensteuntjes, over pillendozen, high-tech oplossingen tot bij onze beleidsmakers. Plaats van afspraak is het parochiaal centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12. De toegang is gratis. Meer info via 0484/971.790. (TVR)