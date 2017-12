Amon stapt naar Wachtebeke om geld in te zamelen 02u52 0 Foto Thomas Vandewalle

Vzw Amom, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg met begeleidingstehuizen in Roborst, Kruishoutem en Ronse, organiseerde een heleboel activiteiten in het kader van Music for Life. Meest opmerkelijk was een voettocht van Zwalm naar Wachtebeke. De deelnemers werden eerst ontvangen in het gemeentehuis van Zwalm, alvorens hun tocht van 40 kilometer aan te vangen. De opbrengst, die pas later bekend wordt gemaakt, gaat naar het jaarlijks kamp dat de vzw organiseert. Zowel dit jaar als volgend jaar trekken ze met een 20-tal jongeren op kamp naar Oostenrijk.





(TVR)