Al 650 handtekeningen tegen sloop oude gemeenteschooltjes 27 januari 2018

03u15 0 Zwalm De vrienden van de Zwalmse dorpen verzamelden al ruim 650 handtekeningen tegen het plan van de gemeente om de oude gemeenteschooltjes in Nederzwalm en Sint-Denijs-Boekel af te breken en er een parking aan te leggen. Oppositiepartijen voorZwalm en N-VA blijven zich eveneens verzetten, maar de meerderheid zet door.

"De vrienden van de Zwalmse dorpen hebben voor Nederzwalm een alternatief plan uitgedacht dat alle aandacht verdient. We vragen dan ook om af te zien van de sloop en rond de tafel te zitten met zowel de bedenkers van het plan als het Agentschap Wegen en Verkeer", deed Bruno Tuybens (voorZwalm) het voorstel op de jongste gemeenteraad.





Louis Ide (N-VA) steunde het voorstel en wees op het feit dat het schooltje beeldbepalend is voor de dorpskern. "Helaas is erfgoed niet belangrijk voor het gemeentebestuur", sneerde hij. Schepen Johan De Bleecker (Open Vld) liet weten dat de gemeente de weg wil herinrichten om de dorpskom leefbaarder te maken. "Het zou echter niet verstandig zijn om veel geld te investeren in de vervallen school. Zeker als je weet dat men het tracé van de weg misschien ooit zal verleggen. Een grote haag zal de snelheid meer reduceren."





Te vaak verwaarloosd

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) voegde er nog aan toe dat de gemeente de middelen niet heeft om alle schooltjes te restaureren. "Dan zouden we niets anders meer kunnen doen. De schooltjes zijn in het verleden te vaak verwaarloosd", aldus De Colfmacker. (TVR)