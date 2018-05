Aanrijden paal op Markt komt dame duur te staan 03 mei 2018

02u51 0

De 63-jarige M.V. uit Zwalm is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld voor vluchtmisdrijf.





De dame reed op 15 december vorig jaar tegen een verkeerspaal op de Oudenaardse Markt, waarbij haar portier zwaar beschadigd raakte en een deel van het chassis van de wagen op de weg terechtkwam. Toch besliste ze verder naar huis te rijden. Een getuige gaf echter haar nummerplaat door aan de politie. "Maar ik had helemaal niet door dat het brokstuk afkomstig was van mijn wagen", vertelde de dame in de rechtbank. "In dat opzicht ben ik misschien naïef geweest, maar had ik vluchtmisdrijf willen plegen, dan had ik de brokstukken toch meegenomen."





De politierechter achtte het vluchtmisdrijf toch bewezen. Hij legde haar een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod op. (TVR)