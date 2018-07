Aangifte voor erkende droogteschade 24 juli 2018

Minister Schauvlieghe heeft zopas de procedure opgestart om de aanhoudende droogte te laten erkennen als landbouwramp. Dat betekent dat de Zwalmse burgemeester Karen De Colfmacker op haar beurt de schadecommissie heeft samengeroepen. Wanneer in de gemeente door een natuurfenomeen als aanhoudende droogte aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester deze commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijeen. De commissie beslist of de aanvraag al dan niet gegrond is en maakt desgevallend de nodige vaststellingen ter plaatse. Landbouwers kunnen een aanvraagformulier indienen via www.zwalm.be/teeltschade. (TVR)