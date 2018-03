6.000 boeken manueel verhuisd MENSELIJKE KETTING BRENGT JEUGDCOLLECTIE NAAR NIEUWE BIB THOMAS VANDEWALLE

08 maart 2018

02u56 0 Zwalm Voor de verhuizing van de jeugdcollectie naar de nieuwe bibliotheek, kregen bibliothecaris Johan Vandendriessche en zijn team gisteren versterking van leerlingen van de Zwalmse scholen. De nieuwe bib zal een week later dan voorzien de deuren openen. "Het wordt aanpassen in een kelder zonder uitzicht, maar we gaan er het beste van maken", vertelt de bibliothecaris.

De voorbije dagen is het personeel van de bib druk in de weer geweest met het overbrengen van de rijke collectie van de bibliotheek naast de sporthal naar het nieuwe gemeenschapscentrum De Munk, zo'n 50 meter verderop. In totaal moeten zo'n 30.000 boeken worden verhuisd naar de kelderverdieping van de nieuwbouw. Geen evidentie, zeker omdat de lift er nog niet werkt. Alles moet dus via het hellend vlak wat naar de nieuwe uitleendienst leidt, gebeuren. Gelukkig kregen de bibliotheekmedewerkers gisteren de enthousiaste medewerking van tientallen leerlingen uit verschillende Zwalmse basisscholen. Zij vormden samen een menselijke ketting en verhuisden zowat de volledige jeugdcollectie van de bib. "Dit is plezanter dan op de schoolbanken zitten", vonden Bente Minnaert (11) en Ineke Debilde (10) uit basisschool De Zonnewijzer. "Het gaat op die manier ook bijzonder vlot vooruit."





Computers

Ondanks de extra hulp zal de bibliotheek maandag nog niet kunnen openen zoals voorzien. "De computers moeten namelijk nog worden aangesloten", laat bibliothecaris Johan Vandendriessche weten. "De opening wordt daarom uitgesteld naar maandag 19 maart. Ontleners kunnen de uitgeleende materialen gewoon een week langer houden." Het grote publiek kan er wel al een kijkje nemen tijdens de officiële opening van De Munk op zaterdag 17 maart en dit van 18 tot 21 uur.





Protest

Het onderbrengen van de bib in de kelder, leidde tot heel wat protest bij de Zwalmse oppositiepartijen voorZwalm en N-VA. Ook het bibliotheekpersoneel zelf stond er aanvankelijk sceptisch tegenover en probeerde het gemeentebestuur nog op andere ideeën te brengen. "Uiteindelijk valt het beter mee dan verwacht", moet Vandendriessche toegeven.





"Zo valt er gelukkig heel wat daglicht binnen. Al gaan we wel ons uitzicht wel missen. Grote voordeel is dat we hier meer ruimte hebben, waardoor alles overzichtelijker wordt en we meer activiteiten kunnen organiseren. Een nieuwe bib trekt ook altijd volk aan. Vorig jaar was met 65.000 ontleningen een topjaar, maar hier hopen we nog beter te doen", besluit de bibliothecaris met een knipoog. Eens de oude bib volledig leeg is, wordt die omgevormd tot cafetaria met terras die uitkijkt op de recreatiesite. Dubbel genieten kan dan met een goed boek en een lekker drankje in de hand.