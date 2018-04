55+ beurs in de Munk 11 april 2018

02u40 0

De sociale dienst en de seniorenraad van Zwalm en het Bernardustechnicum uit Oudenaarde slaan op donderdag 19 april opnieuw de handen in elkaar voor de tweede editie van de 55+ beurs in de Munk. Op de beurs wil de gemeente de 55-plussers laten kennismaken met alle aspecten van het leven en van het ouder worden. Je kan er van 10 tot 18.30 uur doorlopend een aantal standen bezoeken rond diverse thema's, zoals voeding en gezondheid, wonen, zorg, vrije tijd en huishoudhulp. De leerlingen van 6 Secretariaat-Talen van het Bernardustechnicum zorgen voor de organisatie, opbouw en onthaal. 7 Thuis- en Bejaardenzorg biedt een gratis handverzorging aan en de leerlingen geven graag wat meer informatie omtrent valpreventie. Tot slot kan je bij 5 Boekhouden-Informatica terecht voor een workshop over het gebruik van apps voor de tablet en/of smartphone. Tussendoor kan je genieten van een hapje en een drankje aan de bar.





(FEL)