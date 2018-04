32 nieuwe straatnamen 21 april 2018

De gemeente Zwalm heeft er 32 nieuwe straatnamen bij. Het gaat om ruilverkavelingswegen die in de jaren '70 en '80 werden aangelegd, maar nooit een straatnaam kregen. Dat zorgde voor problemen bij meldingen over sluikstort, problemen met het wegdek, enzovoort. Gemeente- en politiediensten kregen namelijk steeds vage beschrijvingen door. "Bij eenvoudige of minder dringende meldingen hebben de diensten de tijd om de exacte plaats van de melding ter plekke te gaan zoeken. Maar indien het zou gaan over bijvoorbeeld een verkeersongeval met slachtoffers heeft een ambulance niet de kennis van de ligging van de straatjes en zeker niet de tijd. Hierdoor was het aangewezen al deze ruilverkavelingswegen een naam te geven", zegt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld).





"Door voormalig politiecommissaris Dirk Hoebeke en de Heemkundekring De Zwalm werd hiervoor veel voorbereidend opzoekingswerk gedaan. Ondertussen heeft de naamgeving van de straten de wettelijke procedure doorlopen en werden zo goed als alle gloednieuwe straatnaambordjes opgehangen." (TVR)