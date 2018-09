29ste Zwalmjogging Thomas Vandewalle

06 september 2018

Joggingclub Zwalm organiseert op zaterdag 8 september om 15 uur de 29ste Zwalmjogging. De start, aankomst, inschrijvingen en prijsuitreiking vinden plaats aan de sporthal in de Decoenestraat, waar men zich ook kan omkleden en douchen. Er is keuze tussen 5,4 en 10,8 kilometer of de 10 miles. Om 14.30 uur is er een kinderjogging. Deelnemen aan de jogging kost 6 euro wanneer je vooraf inschrijft. Aan de kassa betaal je 8 euro. Kinderen nemen gratis deel. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13 uur. Meer info bij Marc Maes op het nummer 0499/23.02.15.