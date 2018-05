"Zonder kerk sterft ons dorpsleven uit" NEGEN OP TIEN INWONERS IS TEGEN VERKOOP VAN KERK THOMAS VANDEWALLE

19 mei 2018

02u40 0 Zwalm 90 procent van de inwoners van Dikkele is tegen de verkoop van de kerk in hun dorp. Dat blijkt uit een enquête van een werkgroep die ijvert voor het behoud ervan. "De kerk is de enige ontmoetingsplek. Als men ze ons ontneemt, sterft het dorpsleven uit", zegt Thomas Kiekens.

Het Zwalmse gemeentebestuur duidde de kerk van Nederzwalm in zijn kerkenbeleidsplan aan als hoofdkerk. Ook de kerk in Munkzwalm wordt behouden. Twee andere kerken worden dan weer omgedoopt tot een vergader- en gemeenschapslokaal voor de verenigingen. In het noorden van de gemeente dient de kerk van Meilegem als proefproject. De overige kerken worden herbestemd of verkocht. Zo ook die van Dikkele. "Maar dat willen we niet. De kerk is nog de enige plaats in Dikkele waar we kunnen samenkomen en waar we iets kunnen organiseren voor de gemeenschap", zegt Thomas Kiekens namens de werkgroep die ijvert voor het behoud van de kerk. "Er worden hier concerten georganiseerd, toneelopvoeringen, een kerstmarkt en een ontbijtbuffet voor alle inwoners. Zonder locatie kunnen deze activiteiten niet meer doorgaan, wat de cohesie tussen de inwoners niet ten goede zal komen."





Om het standpunt van de inwoners duidelijk te maken, voerde de werkgroep een enquête. "Onze enquête werd afgenomen bij de 180 inwoners van Dikkele en ook bij een 70-tal mensen uit de parochie Dikkele, een gebied dat ruimer is dan het dorp op zich. Omdat van die 250 mensen maar liefst 90% tegen de verkoop heeft gestemd, voelen we ons uiteraard gesteund in ons verzet. Hopelijk kunnen we het gemeentebestuur alsnog overtuigen. Daar klinkt het dat door een inhaalbeweging te doen om dorpen te moderniseren, de streek aantrekkelijker zal worden, maar daar zijn we helemaal niet van overtuigd. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur beseft wat de echte rijkdom van de streek is."





Geen parking

Schepen Johan De Bleecker (Open Vld), bevoegd voor de gemeentelijke gebouwen in Zwalm, blijft bij zijn standpunt. "Wij willen de kerk niet behouden. Ons kerkenbeleidsplan maakt dat duidelijk. Ze is niet geschikt om er activiteiten te organiseren, wegens een gebrek aan parkeerplaatsen", zegt De Bleecker. "Ook de hulpdiensten geraken er moeilijk. De kerk zal wel niet meer deze legislatuur verkocht of herbestemd worden. Ze hoeft trouwens ook niet noodzakelijk verkocht te worden. Zo kan ze ook verhuurd worden of kunnen we ze in erfpacht geven. Ideaal voor het dorp zou een stille herbestemming zijn. Zo kan een architect er bijvoorbeeld kantoren van maken of kan een kunstenaar de kerk gebruiken als expositieruimte", geeft hij enkele mogelijkheden mee.