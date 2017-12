"Wat gezelligheid was welkom geweest" KERSTVERLICHTING CENTRUM SCHITTERT... IN AFWEZIGHEID THOMAS VANDEWALLE

02u56 59 Foto Ronny De Coster Een kerstboom aan het gemeentehuis, daarmee moeten ze het doen in hartje Munkzwalm. Zwalm Oppositiepartij voorZwalm heeft gisteravond op de gemeenteraad de sobere kerstversiering in het centrum van Munkzwalm aangekaart, nadat eerder inwoners via sociale media hierover hun beklag hadden gedaan. "We doven 's nachts de straatverlichting om onze CO2-uitstoot te beperken. Het lijkt ons dan ook niet opportuun om alles vol te hangen met kerstlichtjes", verdedigde burgemeester De Colfmacker zich.

Het gemeentebestuur van Zwalm houdt het sober tijdens de kerstdagen. Aan het gemeentehuis staat dan wel een kerstboom, maar van kerstverlichting is verder geen sprake in het centrum van Munkzwalm. Ook in de andere deelgemeenten vallen geen kerstlichtjes te bespeuren. "We moeten dus elke avond binnen rijden in een donker hol", uiten inwoners hun teleurstelling op Facebook. "Enkele lichtjes met de boodschap 'Fijne Feestdagen' of 'Welkom in Zwalm' zou toch net iets anders zijn."





Geen kerstsfeer

Oppositiepartij voorZwalm greep de gemeenteraad gisteravond aan om het gemeentebestuur meer uitleg te vragen. "Wat meer gezelligheid in het centrum was welkom geweest. De kerstmarkt werd al afgeschaft en nu is er zo goed als geen kerstsfeer meer", hekelde voorZwalm-raadslid Patrick Moreels. "Ook de handelaars zouden gebaat zijn met wat extra sfeer in het centrum."





Kiezen voor soberheid

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) liet weten dat kerstversiering voor haar geen prioriteit is.





"Drie jaar geleden was er een algemene oproep om de kerstverlichting te beperken vanwege elektriciteitsschaarste. Toen al hebben we beslist om de kerstverlichitng niet meer te hangen tot ze vervangen is door ledverlichting, maar dat kost behoorlijk veel geld. Uiteraard hou ik ook van gezelligheid, maar het is geen prioriteit om in de straten gezelligheid te creëren. Sinds enige tijd doven we 's nachts de lichten in de Zwalmse straten. Met deze maatregel besparen we jaarlijks zon' 45.000 euro en stoten we heel wat minder CO2 uit. Het lijkt ons ook in dat opzicht niet opportuun om alles vol te hangen met kerstlichtjes. We trekken gewoon de lijn door en kiezen voor soberheid."





Overdaad

De burgemeester wees er verder nog op dat de kerstboom aan het gemeentehuis wel verlicht is. "Aan de lantaarnpalen werden nog hulstbladeren met een strik rond gehangen. En inwoners en handelaars die zelf een kerstboom voor hun raam willen zetten, kunnen dat uiteraard ook doen. Bij teveel lichtjes zou men klagen over overdaad, nu is het te weinig. Ik stel vast dat het moeilijk is om goed te doen. Maar als de oppositie enkel hierover kan zeuren, is dat wat mij betreft een teken dat we goed bezig zijn."