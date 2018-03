"Vrachtwagens hinderen fietsers in Zuidlaan" 03 maart 2018

02u46 0 Zwalm Oppositiepartij voorZwalm kaartte op de jongste gemeenteraad de parkeerproblematiek in de Zuidlaan aan.

"Steeds meer vrachtwagens staan er geparkeerd op de pechstrook en nemen daarbij ook een deel van het fietspad in. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties", vertelde Patrick Moreels.





Op de hoogte

Mobiliteitsschepen Guido De Temmerman (Open Vld) liet weten op de hoogte te zijn van het probleem. "We proberen het zwaar verkeer zoveel mogelijk te bannen uit de bebouwde kom, maar heel veel mogelijkheden om zwaar vervoer te laten parkeren hebben we niet", klinkt het. "We roepen de vrachtwagenchauffeurs op om zich langs de Beerlegemsebaan te parkeren, maar daar staan ze naar eigen zeggen liever niet omdat er te weinig sociale controle is. Persoonlijk vind ik ook dat firma's zwaar vervoer op eigen terrein moeten laten parkeren." (TVR)