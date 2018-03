'VoorZwalm' ruimt tientallen zakken zwerfvuil 21 maart 2018

02u40 0

De Zwalmse oppositiefractie 'voorZwalm' heeft met een vijftiental mensen naar jaarlijkse gewoonte een zwerfvuilactie georganiseerd. Tientallen kilo's zwerfvuil werden opgehaald in de straten van Sint-Denijs-Boekel. "In goed overleg met de Milieudienst werden in drie groepjes de Knokstraat, Heufkensstraat, Moldergem, Molenberg, Caildenberg, Konkelstraat en de Paalweg ontdaan van allerlei zwerfvuil en blikjes. Door de grote hoeveelheid gevonden bierblikjes werd nog maar eens de aandacht gevestigd op de noodzaak dat onze gemeente lid zou worden van de statiegeldalliantie, waar onze fractie op aandringt", aldus Francia Neirinck.





(TVR)