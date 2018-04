"Sluikstortcamera's dringend nodig" 25 april 2018

N-VA Zwalm organiseerde afgelopen weekend een grootschalige zwerfvuilactie, verspreid over twee dagen.





"Zo trokken we zaterdag naar de oevers van de oude Schelde in Meilegem en de velden tussen Dikkele en Hundelgem", vertelt raadslid Louis Ide. "Zondag verzamelden onze vrijwilligers aan de Ter Biestmolen voor een opruimactie in Nederzwalm en Sint-Maria-Latem. Er werden veertien zakken restafval opgehaald en vijf zakken PMD. Toch werd er maar weinig afval gevonden dat eventueel voor statiegeld in aanmerking komt. In die zin bevestigt deze steekproef voor ons dat het invoeren van statiegeld op blikjes en pet-flessen, het zwerfvuilprobleem niet zal oplossen. We blijven daarom pleiten voor de inzet van sluikstortcamera's om overtreders te kunnen vatten", aldus Ide. "Anders blijft het dweilen met de kraan open." (TVR)