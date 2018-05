"Grote onzekerheid speelt rol" GEMEENTEHUIS LOOPT LEEG NA GOLF VAN ONTSLAGEN THOMAS VANDEWALLE

14 mei 2018

02u31 0 Zwalm Er is een leegloop aan de gang op het Zwalmse gemeentehuis. Op amper een jaar tijd hebben al tien medewerkers hun ontslag ingediend. "Harteloos", noemt een van hen het bestuur. Komt de dienstverlening in het gedrang?

"Vorige week zelf mijn ontslagbrief ingediend bij de gemeente. Blijkbaar het tiende ontslag over een periode van één jaar. Zegt dit iets over het personeel of over het beleid", luidt de Facebookpost van een gemeentelijk medewerkster. "Ik wens het huidige bestuur te bedanken voor haar harteloosheid en het mes in de rug", klinkt het nog sarcastisch.





Verder wordt ook nog burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) persoonlijk geviseerd in het bericht. "Dit lijkt me een noodkreet van iemand die een zondebok zoekt", reageert De Colfmacker. "Het is in elk geval niet netjes. Ik vraag me ook af of dit zomaar kan. Dit is eigenlijk laster. De waarheid is dat ik de persoon in kwestie in geen tijden heb gesproken. Ik probeerde nog contact met haar te hebben op de nieuwjaarsreceptie, maar dat heeft ze geweigerd. Nu worden me dingen verweten die helemaal niet correct zijn."





Domino-effect

Wel zeker is dat er het voorbije jaar heel wat gemeentelijke medewerkers zijn vertrokken. "Een tiental", geeft de burgemeester toe. "Maar dat is te wijten aan een samenloop van omstandigheden. De jonge generatie blijft geen veertig jaar meer werken voor dezelfde werkgever. Er heerst op dat vlak een andere mentaliteit dan vroeger. Als men elders een beter aanbod krijgt, dan gaat men daarvoor. En dat is maar normaal ook."





Volgens De Colfmacker is er ook een soort domino-effect ontstaan. "Na het vertrek van een afdelingshoofd hebben verschillende medewerkers haar voorbeeld gevolgd. Bovendien heb ik een jaar geleden zelf ook bekend gemaakt dat ik het na deze legislatuur voor bekeken hou. Iedereen vraagt zich dan ook af wie de volgende burgemeester wordt en welke ploeg aan zet zal zijn. Deze grote onzekerheid speelt ongetwijfeld ook mee."





Hoopvol

De golf van ontslagen maakt het voor de gemeente momenteel moeilijk werken. "Het is een beetje ploeteren", geeft De Colfmacker toe. "Maar de dienstverlening komt er voorlopig niet door in het gedrang. We doen ons best om alles draaiende te houden. Comfortabel is het natuurlijk niet. Gelukkig bevinden we ons aan het einde van de legislatuur. Zo moeten er niet veel nieuwe dingen meer in gang gestoken worden. Ook de zomerperiode is traditioneel wat rustiger."





Intussen zijn er ook al enkele nieuwe aanstellingen gebeurd. "Binnenkort zal de gemeente dus over een pak nieuwe, gemotiveerde werkkrachten beschikken. We zijn dan ook hoopvol."