"Gemeente heeft nieuwe boost nodig" BRUNO TUYBENS WIL BURGEMEESTERSSJERP TERUG THOMAS VANDEWALLE

08 augustus 2018

02u44 0 Zwalm Bruno Tuybens (56) wil na zes jaar oppositie voeren de burgemeesterssjerp terug. Het is dan ook hij die in oktober de voorZwalm-lijst zal trekken. "Ik heb lang nagedacht, maar ik kan het niet langer aanzien hoe de gemeente stilaan doodbloedt", zegt Tuybens.

Bruno Tuybens was burgemeester van 2007 tot 2012 in Zwalm. Als architect van het Samba-kartel, dat bestond uit sp.a, CD&V, Groen! en N-VA, slaagde hij er in om de liberalen bij de verkiezingen van 2006 na tientallen jaren van de troon te stoten. Het kartel spatte bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen echter uiteen in voorZwalm, CD&V-plus, de eenmanspartij Vandenmeersschaut en de N-VA.





De partij van Tuybens, voorZwalm, was met 29,5 procent van de stemmen wel nog de tweede grootste partij, maar Open Vld koos er voor om een coalitie aan te gaan met CD&V-plus. Daardoor zat er de voorbije zes jaar niets anders op dan oppositie voeren voor Tuybens. Nu doet hij opnieuw een gooi naar het burgemeesterschap. "Ik heb er lang over nagedacht, maar de mensen vragen er om en ik kan het niet langer aanzien. Nog eens zes jaar hetzelfde beleid en Zwalm sterft een stille dood", vertelt hij.





Kartelnaam blijft behouden

De gewezen Staatssecretaris en Kamerlid stapte in 2014 teleurgesteld uit de nationale politiek en wil zich nu naar eigen zeggen opnieuw volop focussen op Zwalm. "De voorbije zes jaar heb ik me vooral geërgerd", aldus Tuybens, die als zelfstandig adviseur voornamelijk actief is in de financiële sector. "De huidige beleidsploeg liet alles maar begaan en deed verschillende onbegrijpelijke én onomkeerbare ingrepen. Zo werd heel wat van ons gemeentelijk patrimonium van de hand gedaan. De opbrengst werd aangewend voor een volstrekt onnodige nieuwbouw van 2,5 miljoen euro, ook al waren er goedkopere alternatieven", verwijst hij naar het gemeenschapscentrum De Munk. "Het resterende investeringsbudget is krap, waardoor de deelgemeenten in de kou komen te staan. Er was ook een sterke verwaarlozing van de verkeersveiligheid, de lokale middenstand en het sociaal- en milieubeleid. De burgers worden bovendien niet gehoord. Dat moet veranderen."





De kartelnaam voorZwalm blijft behouden. Ook deze keer zullen er mensen van sp.a, Groen en het 'sociaal-christelijk middenveld' op de lijst staan. "Alle 19 plaatsen op de lijst zijn intussen ingevuld. Die zullen we de komende dagen bekend maken."





Wel al zeker is dat naast Tuybens ook Francia Neirinck, Tom Aelbrecht en Greet Van Herpe op de lijst zullen staan. "Allemaal hebben we hetzelfde doel voor ogen: Zwalm een nieuwe boost geven. De gemeente heeft bestuurlijk dan ook dringend nood aan nieuwe dynamiek", besluit de lijsttrekker.