"Geïnspecteerd én goedgekeurd" KRITIEK VERENIGINGEN EBT WEG BIJ OPENING GEMEENSCHAPSCENTRUM THOMAS VANDEWALLE

19 maart 2018

02u24 0 Zwalm In Zwalm is afgelopen weekend het nieuwe gemeenschapscentrum De Munk geopend. Niet enkel de bibliotheek werd er ondergebracht, maar ook tal van verenigingen vinden er een nieuwe thuis. "Er was veel kritiek, maar we zijn opgelucht nu we het gezien hebben", zeggen de aanwezige verenigingen.

Met drank à volonté, hapjes van 'Schoonste Boerin van Vlaanderen' Mieke Verniest, foodtrucks en live muziek werden zaterdagavond kosten noch moeite gespaard om van de opening van het gemeenschapscentrum De Munk een groot feest te maken. "Met onder meer een leskeuken, 3 moduleerbare zalen en verschillende bergingsmogelijkheden biedt deze nieuwbouw eindelijk veilige, comfortabele en hedendaagse ruimte aan de verschillende verenigingen die tot vandaag nog hun werking dienen te organiseren in aftandse en onveilige schoolgebouwtjes verspreid in Zwalm", vertelde Karen De Colfmacker (Open Vld) aan de zowat 400 aanwezige inwoners. "Ook de gemeentelijke kinderopvang Woopz verhuist van het krappe en non-conforme gebouw aan de Zuidlaan 60 naar dit nieuwe centrum en krijgt hier zelfs een speeltuin ter beschikking. De uitleendienst wordt dan weer een pak praktischer en de nieuwe bib is klaar voor de 21ste eeuw."





Vertrouwde omgeving

Het waren vooral veel mensen uit het verenigingsleven die zaterdagavond hun nieuwe thuis kwamen inspecteren. "We zijn opgelucht nu we het hier gezien hebben", zegt voorzitster Linda Kesteleyn van KVLV Sint-Denijs-Boekel. "Het wordt een enorme verbetering. Nu zitten we nog in de oude gemeenteschool van Sint-Denijs-Boekel gevestigd, inclusief kapotte ramen en wc's van voor de oorlog. Toch staan veel van onze leden niet te springen om naar Munkzwalm te komen. Oude mensen veranderen nu eenmaal niet graag van omgeving. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze snel zullen bijdraaien eens ze het hier gezien hebben", maakt ze zich sterk. "Leden die niet met de auto rijden, zullen trouwens worden opgehaald door de bestuursleden", aldus Kesteleyn.





3,1 miljoen euro

N-VA Zwalm stuurde bewust haar kat naar de opening. "We vinden het spijtig dat verenigingen worden gedwongen om te verhuizen of zelfs dreigen te verdwijnen doordat ze niet meer in hun eigen dorp terecht kunnen", klinkt het. "Daarnaast moet een bibliotheek een trefpunt zijn binnen een gemeente en niet begraven worden in een kelder", klinkt het bij N-VA Zwalm.





De voorZwalm-fractie is dan weer van oordeel dat de functies die ondergebracht zijn in de nieuwbouw tegen een veel lagere prijs elders ingeplant konden worden. "Het centrum is de duurste nieuwbouw uit de geschiedenis van Zwalm. Dit zal pas duidelijk worden als we moeten gaan zoeken naar een investeringsbudget voor de vele andere nodige investeringen aan het bestaand erfgoed", aldus Bruno Tuybens.