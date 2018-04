"Gedoofde straatlichten geven dieven vrij spel" INBREKERS STELEN 7.000 EURO AAN WERKMATERIAAL UIT BESTELWAGEN FRANK EECKHOUT

12 april 2018

02u38 0 Zwalm "Door de straatverlichting 's nachts te doven, krijgen inbrekers vrij spel in Zwalm", zegt Jochen Van Hecke. De bestelwagen van de dakdekker werd in de nacht van dinsdag op woensdag leeggeroofd. De inbrekers gingen er met 7.000 euro aan werkmateriaal van door.

"De criminaliteit daalt erdoor", klinkt het vaak in gemeenten en steden waar ze de straatverlichting 's nachts doven. En in Zwalm gaan ze nog een stap verder. "Voor we deze beslissing namen, hebben we dat afgetoetst bij de lokale politie. De straatverlichting is voor dieven eerder een bondgenoot dan een afschrikmiddel. Tijdens de 'doofuren' moeten inbrekers zelf een lichtbron gebruiken en daardoor vallen ze veel meer op. Of lopen ze plots voorbij een sensor van een huis, springt er een licht aan en zijn ze ook gezien", zegt schepen van Milieu Eric De Vriendt (CD&V). Nochtans bevestigen verschillende andere politiebronnen dat het doven van de straatlichten een "risicoverhogende factor" is.





Een dief zoekt de anonimiteit op en voelt zich nog altijd het meest in zijn sas in de duisternis. Dat is ook wat dakdekker Jochen Van Hecke (34) uit de Veldstraat in Munkzwalm gisteren te horen kreeg toen politieagenten de plundering van zijn bestelwagen kwamen vaststellen.





Werkmateriaal gestolen

"Ik had de diefstal pas door toen ik deze ochtend (gisteren, red.) op de werf arriveerde. Ik laadde de dikken pakken isolatiemateriaal uit en stelde was dat mijn werkmateriaal verdwenen was. Die dieven moeten 's nachts mijn bestelwagen eerst uitgeladen hebben, om dat materiaal te stelen. Daarna hebben ze de isolatie terug in de bestelwagen gestoken en de deur gesloten. Uit de vaststellingen blijkt dat de dieven een klein gaatje gemaakt hebben onder het slot van de achterdeur om die met behulp van een priem te openen. Een methode die blijkbaar vaker wordt toegepast", vertelt Jochen.





Verhoogd onveiligheidsgevoel

De dakdekker raamt de schade op zo'n 7.000 euro. "De dieven zijn weg met onder meer een Makita boormachine, diamantboor, vijsmachines op batterijen en een nagelmachine. Omdat ik geen materiaal meer heb, kon ik vandaag ook niet werken. Het is trouwens niet de eerste keer dat dieven hier inbreken. Vorig jaar was mijn buurman slachtoffer van een gelijkaardige diefstal. Heel moeilijk maakt ons gemeentebestuur het niet voor dieven. Door 's nachts de lichten te doven, krijgen ze hier vrij spel. Doordat het pikdonker is, zien ze auto's of fietsers van ver aankomen zodat ze zich even kunnen verschuilen. Ik hoop dat ze hun beslissing om de lichten te doven terugdraaien. Ze besparen er misschien wel wat geld mee uit, maar ze creëren wel een verhoogd gevoel van onveiligheid", besluit Jochen.