"Dit voelt aan als overwinningsfeest" OUD KLOOSTER VIERT VIJFDE VERJAARDAG ONDANKS PROCEDURESLAG THOMAS VANDEWALLE

14 maart 2018

02u47 0 Zwalm Jeugdverblijf Oud Klooster viert komend weekend zijn vijfde verjaardag. "En dat voelt een beetje als een overwinning, maar we hebben de strijd nog niet gewonnen", verwijst Erwin Eeraerts naar de procedureslag die al jaren wordt gevoerd.

Erwin Eeraerts en zijn vrouw Sabine De Grootte openden vijf jaar geleden het jeugdverblijf Oud Klooster in dorpskern van Dikkele. In het voormalige parochieschooltje kunnen tot 55 kinderen op openluchtklassen komen. Hun missie omvat het engagement dat alle kinderen kunnen deelnemen.





"Veel scholen met een grote kansarme populatie kampen echter met budgettaire problemen", stelt Eeraerts vast. Om er toch voor te zorgen dat iedere leerling er terecht kan, richtten ze een steunfonds op.





Juridische strijd

Naast scholen kunnen ook verenigingen, familie- en vriendengroepen er terecht. Een formule die lijkt aan te slaan. Zo telden ze het voorbije jaar al zo'n 6.500 overnachtingen. "De Vlaamse overheid erkent ook onze inspanningen en verdubbelde onze werkingssubsidies." Toch hangen er nog steeds donkere wolken boven hun hoofd. Zo zitten ze al jaren in een juridische strijd verwikkeld met buren Dirk-Jan Parlevliet en Louis Ide. Deze laatste is naast gemeenteraadslid in Zwalm ook nog eens nationaal secretaris van N-VA. Beiden tekenden al ontelbare keren beroep aan tegen de bouwvergunning van het jeugdverblijf "omdat het project niet is wat vooraf gezegd was dat het ging worden". De vete is intussen een echte procedureslag geworden. "Hierdoor hebben we eigenlijk nog geen moment rust gekend. Intussen is dat spelletje al ruim 10 jaar bezig", betreurt Eeraerts. "Het verziekt inderdaad de sfeer", vind ook Parlevliet zelf. "Een dergelijke juridische strijd is niet de juiste manier om zoiets te beslechten. Ik zou veel liever aan de koffietafel tot een oplossing komen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Er rest ons dus geen andere keuze. Wij willen trouwens niet dat de vergunning wordt ingetrokken", benadrukt hij. "Enkel dat ook rekening gehouden wordt met ons door de activiteiten te beperken."





Het feestprogramma start zaterdag om 14 uur met een gratis toneelvoorstelling voor alle lagere schoolkinderen van Zwalm in de kerk van Dikkele. De ouders kunnen van 14 tot 17 uur in het jeugdverblijf terecht voor een hapje en een drankje. Zondag is er om 14 uur de toneelvoorstelling 'Tanya' door gezelschap Speranza, waarvan de opbrengst naar het steunfonds gaat. Om 16 uur wordt ook een babbelbox ingehuldigd, een caravan waar kinderen hun verhalen kwijt kunnen.