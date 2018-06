"Centrum te gevaarlijk voor fietsers" PAS OPGERICHTE FIETSERSBOND LUIDT DE ALARMBEL THOMAS VANDEWALLE

22 juni 2018

02u41 0 Zwalm "Er is nog heel wat werk aan de winkel in Zwalm. Zo telt het centrum amper fietspaden en moet de snelheid er verlaagd worden naar 30 kilometer per uur." Dat zegt de recent opgerichte Fietsersbond Zwalm, die zich zondag voorstelt aan alle inwoners.

Begin dit jaar zag Fietsersbond Zwalm het licht op aansturen van een aantal fietsgrage Zwalmenaren. Het doel is een gesprekspartner te worden van de gemeente voor onder andere de mobiliteit en fietsinfrastructuur. Daarvoor werd dit jaar al heel wat werk verricht. "Zo werd een fietsmemorandum opgemaakt, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan alle politieke partijen werd bezorgd", vertelt voorzitter Toon Petermans uit Roborst. "Verder werden via fietstochten al heel wat knelpunten in kaart gebracht. En dat zijn er heel wat. We zijn een kleine gemeente, waar er nog niet veel wordt gedaan voor de fietsers. Wij willen dat fietsen een veilige en logische keuze wordt in Zwalm."





Veiligere dorpskern

Vooral het centrum van Munkzwalm is volgens de Fietsersbond een plek waar nog veel werk aan de winkel is. "Het is één van de belangrijkste invalswegen van de gemeente en de gesloten overweg zorgt er vaak voor lange files. Voor fietsers is het allesbehalve evident om er tussen de wagens te laveren." De gemeente deed inspanningen door onder andere langs het Wijlegempad een fietspad aan te leggen, maar dat volstaat niet volgens de Fietsersbond. "Er zijn twee scholen in de buurt van de Zuidlaan, maar niet veel kinderen durven met de fiets naar school", stelt Petermans vast. "Wij pleiten dan ook voor een verlaging van de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de Zuidlaan. De dorpskernen moeten absoluut veilig zijn voor de fietser. Pas dan zullen inwoners sneller geneigd zijn om de fiets te gebruiken."





De Fietsersbond pleit verder voor een geïntegreerd snelheidsbeleid voor heel de gemeente waar 50 per uur de norm is en 70 de uitzondering. Op alle kleine wegen en landbouwwegen waar maar één rijbaan is, wil men de snelheid verlagen naar 30 per uur. "Nu zien we op de kleine wegen vaak chauffeurs voorbij scheuren, wat zorgt voor een heel onveilig gevoel. We pleiten er ook voor om de fietspaden breed genoeg te maken. Met de nakende werken aan de Noordlaan kan er gedacht worden om het huidige fietspad te verbreden. Ook de fietspaden op de Hundelgemsesteenweg zijn te smal en vaak te bochtig." Zondag stelt de Fietsersbond zich om 14 uur voor in het gemeenschapscentrum. Na een kleine presentatie staat een fietstocht langs Zwalmse wegen op het programma. Daarna kunnen de aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje. Deelnemen is gratis. Meer info via zwalm@fietserbond.be.