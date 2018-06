'Benefriet' ten voordele nieuwbouw Scouts en Chiro 27 juni 2018

De Zwalmse oppositiepartij voorZwalm organiseert nu vrijdag vanaf 18.30 uur een 'benefriet' in De Zwalmparel. Sympathisanten kunnen er aanschuiven voor friet met stoverij, groenteburgers of veggieballetjes. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 8 euro. De opbrengst gaat integraal naar het nieuwbouwproject van de Scouts en Chiro. Scoutsgroep FOS De Feniks en Chiro Sint-Matheus in Zwalm gaan zoals bekend samen bouwen in de Sportlaan. In totaal hebben ze 460.000 euro nodig. Het gemeentebestuur kende zo'n 200.000 euro toe en beide jeugdverenigingen zamelden ook zelf al een flinke som bijeen. Het resterende saldo van 40.000 euro dat nog nodig is, hopen ze via giften en sponsoring bijeen te krijgen. Intussen staat de teller al op 30.000. Kaarten voor het 'benefriet' kosten 15 euro voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro.





(TVR)