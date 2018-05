"Avondmarkt elk jaar weer een fenomeen" 22 mei 2018

De avondmarkt in Munkzwalm is elk jaar weer een plaatselijke feestdag. Marnic De Meulemeester uit Sint-Martens-Lierde genoot met zijn gezin en vrienden van het terrasje van de foodtruck Bar Odilon. "Heerlijk wijntje en die avondmarkt in Zwalm is een fenomeen."





Veel bezoekers dus, maar opmerkelijk veel politici die al aan hun campagne voor oktober zijn begonnen wilden dat Zwalmse fenomeen niet missen. (DCRB)