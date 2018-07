Zutendaal eerste gemeente met fietsring PAD VAN BIJNA 2 KILOMETER LANGS BASISSCHOLEN, JEUGDLOKALEN... XAVIER LENAERS

19 juli 2018

02u27 0 Zutendaal Het gemeentebestuur heeft als eerste in Limburg een fietsring aangelegd. Een omleidingsweg waar fietsers op een rood vlak midden op de weg mogen rijden en voorrang krijgen op auto's. De fietsring is een gesloten traject van zo'n twee kilometer door het centrum en langs twee basisscholen. De ring is een lange fietsstraat waar de zone 30 heerst.

"Hiermee geven we de fietsers een bevoorrechte plaats op de weg", legt schepen van Mobiliteit Dirk Smits uit. "Fietsers voelen er zich veiliger door en automobilisten zijn minder geneigd de fietsring te gebruiken", vervolgt hij. "Dat geldt ook voor sluipverkeer. Ons centrum raakt steeds meer verzadigd. De fietsring moet ons helpen zoveel mogelijk mensen te overtuigen de wagen in te ruilen voor de fiets. We moeten méér mensen op de fiets krijgen, de fietsring draagt daar hopelijk een steentje toe bij."





Hoongelach

Dat laatste zal niet vanzelfsprekend zijn, beseft ook schepen van Sociale Zaken Ward Lambrechts. "Vergelijk het met het proces om het roken te verbieden op openbare plaatsen", stelt hij. "Er was hoongelach en veel protest. Door herhaaldelijk de noodzaak van een verbod aan te kaarten is de weerstand gaan liggen. Hetzelfde willen we bereiken met de fietsring. Het is een stap in de goeie richting om mensen aan te zetten zich meer met de fiets te verplaatsen." Het traject van de ring kan daarbij helpen.





"Hij ligt strategisch goed", vindt Smits. "Niet enkel omdat het centrum ontsloten wordt, maar ook omdat fietsers passeren langs Wonderwijs en De Parel, twee basisscholen. De fietsring loopt langs de kinderopvang, jeugdlokalen, jeugdhuis en de sportzone. Ook de middenstand is via de fietsring beter bereikbaar."





Fietsveiligheid

"Naast de recreatieve verplaatsingen zal de fiets belangrijker worden voor verplaatsing van en naar school of werk", vulde Smits aan. Voor de fietsring haalde de gemeente z'n mosterd bij Koen Biesmans, een fervente fietser uit Zutendaal. "Hij was het die na een aantal gesprekken tussen pot en pint over fietsveiligheid in Zutendaal me contacteerde met het idee van een fietsring", zegt de schepen. Met collega schepen Lambrechts vond hij meteen een gangmaker met het bekende resultaat. "Het is nu kwestie om de fietsring bekend te maken bij de bevolking."





"Begin september gaan we naar de scholen. We hebben al huis-aan-huis een flyer over het nut en het gebruik van de fietsring bezorgd. Op het traject van de ring staan ook acht grote borden met informatie over de fietsring."