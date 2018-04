Zoon oud-burgemeester stapt uit de politiek 07 april 2018

02u44 1 Zutendaal Raf Beuls, de zoon van oud-burgmeester Jos Beuls (CD&V) die in de voetsporen van z'n vader trad, stapt uit de politiek. In oktober vorig jaar zei hij de fractie van CD&V in de gemeenteraad, waar de partij als enige in de oppositie zit, vaarwel.

Onenigheid over wie de lijstrekker zou worden voor de verkiezingen - het ging tussen ex-schepen en huidig raadslid Veerle Remans en Raf Beuls - deed die laatste een tijd geleden besluiten om uit de partij te stappen. Hij ging met nog twee andere CD&V-raadsleden zetelen als onafhankelijke in de gemeenteraad.





Verzoening mislukt

Ondertussen ging Vlaams minister van Gezin en Welzijn Jo Vandeurzen bemiddelen om Raf Beuls alsnog aan boord te houden. Maar de verzoening mislukte. Raf Beuls trok z'n conclusies en zette defintief een punt achter z'n politieke carrière. "Er is binnen de partij te weinig ruimte voor verjonging en vernieuwing, en daarom haak ik af", aldus Raf.





Geen makkelijke keuze

Hij geeft toe dat er gesprekken zijn geweest om een nieuwe lijst te vormen. "Verder dan dit is het niet gekomen", aldus Beuls. "Geen gemakkelijke keuze om er nu defintief mee te stoppen", bekent hij.





"Politiek deed ik in m'n vrije tijd, en je steekt er veel tijd in als je dit ook echt goed wil doen. Ik heb het altijd graag gedaan. Maar als je er geen voldoening en plezier meer uithaalt, moet je je de vraag stellen waarom je hier nog mee doorgaat", aldus Beuls junior. (LXB)