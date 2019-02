Werken brug over Albertkanaal

26 februari 2019

De werken aan de brug over het Albertkanaal in Zutendaal zitten goed op schema. Eind vorig jaar werd de brug afgebroken. En in de plaats komt een nieuwe brug die met bijna twee meter (van 7,10 naar 9,10 verhoogd wordt. Hierdoor kunnen schepen met vier langen containers onder de bruggen die één voor één vernieuwd of opgehoogd worden door kunnen varen. Zo zijn nu volop werken bezig om het kanaal ter hoogte van de brug te verbreden van 50 naar 86 meter zodat twee boten makkelijker elkaar kunnen passeren. Om dit mogelijk te maken vinden baggerwerken plaats. Verder wordt gestart met de bouw van een keermuur aan de linkeroever van het kanaal. Ook landhoofden worden gebouwd. Als de werken volgens plan verlopen, zal de nieuwe brug die gemonteerd wordt in een nabijgelegen loods op een ponton naar de plek zal gevaren worden. Hetgeen op zaterdag 23 maart is voorzien. Het plaatsten en het verankeren van de boogbrug zal hooguit een dag in beslag nemen.