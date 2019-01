Voormalig wereldkampioen sledehondenrace wil titel terugwinnen MMM

15u14 0 Zutendaal Stefan Goris uit Zutendaal wil volgend weekend de wereldtitel sledenhondenrace behalen in het Franse Bessans. Goris werd in 2014 wereldkampioen en hoopt terug op goud.

Het weekend van 30 januari en 1 februari wordt cruciaal voor Limburger Stefan Goris. In het Franse Bessans zal hij strijden met enkele viervoeters voor zich op.

Noorwegen

“De afgelopen maanden hebben we een intensief trainingsprogramma doorlopen. Dat hebben we afgerond met een sneeuwstage in het Noorse Hamar. Coach Hege Ingebrigtsen uit Noordwegen heeft het ganse team in topconditie gebracht.”

Vorig jaar greep het team van Goris nét naast ghet goud en pakte het zilver op het EK. “We kwamen 1,7 seconden tekort voor het goud, dus het was nipt.” Goris ziet nu zijn kans, ondanks het zware deelnemersveld, om deze wereldtitel te grijpen. Wordt vervolgd.