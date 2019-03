Volkstuintjes zoeken tuinders LXB

05 maart 2019

Het gemeentebestuur lanceert onder het motto “Volkstuintje zoekt tuinder” een oproep naar mensen uit de gemeente die groene vingers en veel vrije tijd hebben om groenten en fruit te winnen in een volkstuintje. Eigenlijk zoekt men meerdere geïnteresseerden die een tuintje willen onderhouden en runnen. De volkstuintjes liggen op een perceel achter de pastorie van Zutendaal, meer bepaald in de Dorper Bemd die in de buurt van de Schans langs de Dalerweg ligt. Een schans is een versterkte vesting met aarden wallen, een ophaalbrug en een gracht rond het domein. Destijds dé ideale plek om met vee, wat alaam en wat hen restte van al hun hebben en houden te gaan schuilen voor plunderende en rondtrekkende troepen. Enele tuintjes liggen er nog braak bij en wachten op tuinders met goesting om tomaten, prei, klnoselder, pastinaak, boerenkool of pompoenen te kweken. Gegadigden nemen best contact op door te mailen naar milieudienst@zutendaal.be.