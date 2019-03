Vogelliefhebber die illegaal beschermde vogels houdt krijgt opschorting van straf



VCT

05 maart 2019

17u35 0 Zutendaal Een zeventiger uit Zutendaal haalde 38 beschermde vogels, enkele fazanten en 90 fazanteneieren in huis. Hij deed dat om zijn vriend uit de nood te helpen, die in 2011 naar het rusthuis moest en intussen overleden is. De vogelhouder riskeerde hiervoor een celstraf van een maand maar kreeg opschorting van straf.

Een inspecteur van de natuurdienst merkte vanop een openbaar domein een ren op met fazanten en zangvogels. Tijdens een daarop volgende huiszoeking op 19 april 2018 vonden verbalisanten in de ren aan de woning van de zeventiger uit Zutendaal dertien fazanten, ook elf sijzen, zes distelvinken, drie barmsijzen, een kneu, een groenvink en een botvink. Verder had de man nog 90 fazanteneieren die hij bewaarde in twee broedmachines. Volgens de zeventiger dienden de fazanten als maaltijd voor de eindejaarsfeesten. De beschermde vogels werden overgebracht naar het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De strafrechtbank hield voor de opschorting onder rmeer rekening met het blanco strafregister van de man en de omstandigheden van de feiten. Aan de vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de vogelhouder wel een schadevergoeding van 350 euro betalen.