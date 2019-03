Verzekeraar uit Zutendaal riskeert 1 jaar cel DSS

06 maart 2019

16u54 0 Zutendaal Een voormalige bediende van een Zutendaals verzekeringskantoor moest zich vandaag voor feiten van oplichting en misbruik van vertrouwen voor de rechtbank in Tongeren verantwoorden. De man, die verstek gaf, lichtte verschillende verzekeringsmaatschappijen op door fictieve schadegevallen door te geven.

Hij werkte in 2012 als bediende bij een verzekeringskantoor in Zutendaal, waar hij verantwoordelijk was voor de aangifte van de schade die klanten van het kantoor geleden hadden. Naast de reële schadeaangiftes stelde de man ook verschillende fictieve schadedossiers op waarbij hij de nodige handtekeningen vervalste. De schadevergoeding werd echter op zijn privérekening gestort. Verzekeraars Generali Belgium en Allianz Benelux werden op die manier voor om en beide 20.000 euro opgelicht.

Bankonderzoek

De feiten kwamen aan het licht toen ze bij Generali merkte dat er twee schadedossiers binnenkwamen van dezelfde fictieve schadegevallen. De verzekeraar ging aankloppen bij de zaakvoerder en na een bankonderzoek bleek dat de man 19 dossiers aan zichzelf liet uitbetalen. De helft van de uitbetaalde schadevergoedingen moest de kantoorhouder uit eigen zak terugbetalen. Het openbaar ministerie eist nu een gevangenisstraf van één jaar. De advocaat van de beide verzekeraars eist dat de oplichter een schadevergoeding van 10.588 euro terugbetaalt. Uitspraak op 3 april.