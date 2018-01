Verdachte gevat met grote hoeveel-heid koperen kabels 29 januari 2018

De lokale politie van de zone Carma heeft afgelopen weekend controleacties gehouden in Bocholt, Genk en Zutendaal. Aan de Trichterweg in Zutendaal betrapten agenten een man met wel heel veel koperen kabels in de koffer van zijn wagen.





Omdat hij niet meteen een verklaring had voor zijn lading, werd de 23-jarige Genkenaar meegenomen voor verhoor. Op de Hamonterweg in Bocholt troffen speurders vervolgens een verboden wapen aan bij een bestuurder. Het wapen werd meteen in beslag genomen. Ook aan de Hoogstraat vond de politie een teaser bij een bestuurder. Daar liepen nog eens twee personen tegen de lamp met een kleine hoeveelheid XTC en cannabis. Eén voertuig werd er getakeld omdat het niet verzekerd en niet ingeschreven bleek. (RTZ)