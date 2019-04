Tournée Musicale in Zutendaal LXB

11 april 2019

Op vrijdag 26 april organiseert de jeugd- en cultuurdienst van de gemeente Zutendaal Tournée Musicale. En ze doet dat in samenwerking met de uitbaters van zes verschillende horecazaken. Daar wordt live ambiancemuziek van eigen bodem gebracht. Om de muzikale tocht compleet te maken, legt het gemeentebestuur voor z’n eigen rekening een gratis bus in die pendelt tussen de hroecazaken die deelnemen aan Tournéé Musicale. Meer info over de veredelde muzikale tocht op cultuur@zutendaal.be of jeugdidenst@zutendaal.be.