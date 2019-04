Tientallen kijklustigen zien hoe stalen brug van 1.600 ton wordt geplaatst... behalve die ene kleuter LXB

07 april 2019

12u00 3 Zutendaal De nieuwe brug over het Albertkanaal in Zutendaal ligt op z’n plaats. Zondagochtend werd de stalen boogbrug, 1.600 ton zwaar, 128 meter lang en 16 meter breed, vanop de kade op een ponton gereden. Een boot duwde de brug behoedzaam tot boven de twee landhoofden waarop ze gaat rusten. Het schouwspel werd bijgewoond door tientallen kijklustigen.

“Het invaren van de brug duurde een goed half uur”, zegt Wim Van Hout, die als adviseur door de Vlaamse Waterweg is ingehuurd. De nieuwe en twee meter hogere brug - alle bruggen worden tot exact 9,10 meter verhoogd om de doorvaart van schepen met vier lagen containers mogelijk te maken, kost 10 miljoen euro.

Precisiewerk

Een kleine 20 mensen staan aan weerskanten van de landhoofden met walkie talkies in verbinding met elkaar. “Ze sturen de brug tot op de centimeter juist op z’n plaats”, aldus Wim Van Hout. Ook komt er een staaltje van mechanisch vernuft bij kijken. “Om de brug op het ponton te laten zakken wordt water in het ruim gepompt. Juist genoeg om de brug precies op z’n plaats te laten zakken.”

Voor Raf Sneyers uit Genk blijft het boeiend om zien. “Ik ga naar alle bruggen die tussen Limburg en Antwerpen worden afgebroken en vervangen kijken”, vertelt hij. “Ik ben met pensioen en heb tijd zat. Telkens is het spannend om mee te maken, ook al het gaat maar traag vooruit. Het is spelen met meccano maar dan met reusachtige onderdelen.”

Montage

Na goed vier uur was de klus geklaard. Daar zijn maanden werk aan voorafgegaan. Oktober vorig jaar werd de oude brug afgebroken. Tegelijkertijd werd gestart met de bouw en montage van de nieuwe. Dat gebeurde in een atelier langs het kanaal.

“De stalen brug werd in stukken van 40 meter gebouwd in Italië en via de haven van Antwerpen en het Albertkanaal tot in Zutendaal gevaren”, legt Van Hout uit. “Daar hebben lassers de drie stukken aan elkaar gelast.” Nu wordt aan de weerskanten van de brug het wegdek nog vernieuwd en verhoogd. En begin juni dit jaar zal ze terug opgesteld worden voor het verkeer.

“