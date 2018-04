Stomavriendelijke herentoiletten 04 april 2018

Op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen Kanker gaat het gemeentebestuur zorgen voor stomavriendlijke toiletten. Ze doet dat in alle herentoiletten in openbare gebouwen zoals in het gemeentehuis, op het kerkhof en in het bezoekerscentrum Lieteberg. In de herentoiletten wordt een vuilnisbakje voorzien waar mannelijke stomaptiënten hun opvangmateriaal in kunnen achterlaten. Ook worden op de bakjes speciale herkenbare stickers geplakt om de mensen attent te maken op de stomavriendelijke toiletten.





"We kregen de vraag om op minimaal één herentoilet een speciaal vuilnisbakje te voorzien", liet schepen van welzijn enOCMW - voorzitter Ward Lambrechts (Samen Zutendaal, sp.a en groen) weten. "We kiezen er voor omdat in alle herenwc's te doen, althans in openbare gebouwen." (LXB)