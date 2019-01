Santa Run geeft 5000 euro voor

verjaardagsfeestjes kansarme kinderen LXB

26 januari 2019

12u00 0 Zutendaal Vanavond heeft de organisatie achter Santa Run in Zutendaal een cheque van 5000 euro overhandigd aan een delegatie van Vincentius Genk- Zutendaal. De laatste deelt voedselpakketten en kleren uit aan kansarme gezinnen en kinderen. Ook wordt schoolgerief voor de kids in kansarme gezinnen bedeeld. Op de Santa Run trekken als kerstam verklede mannen en vrouwen de loopschoenen aan. En de opbrengst gaat zoals al gezegd naar Vincentius. “We bestaan nu vijf jaar en hebben al 22.000 euro bij elkaar gehaald”, vertelde Yannick Eurlings, één van de bezielers van de Santa Run die aan de vooravond van kerstmis plaatsvindt.

Verjaardagen

Het geld gaat naar twee projecten bij Vincentius. Exact 3500 euro gaat naar het organiseren en bekostigen van verjaardagsfeestjes voor kinderen uit kansarme gezinnen. “Hiermee kopen we tickets waarmee de kinderen gratis naar de Cosmodrome (het vroegere Europlaetarium) in Genk of De Lietenberg in Zutendaal kunnen. Goed 120 kinderen krijgen een gratis ticket, en ze mogen elk drie vriendjes meebrengen”, legde Yannick Eurlings uit. “De overige 1500 besteden we voor het samenstellen van verjaarsdagsboxen. Ze worden gemaakt door Arlette uit Zutendaal die de boxen maakt en hierin allerlei feestartikelen zoals hoedjes en slingers stopt”, besloot hij.